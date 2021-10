Geen Belgisch succes op dag 2 van PDC Super Series 7: Van den Bergh kan glansprestatie niet herhalen, Huybrechts klopt topper maar sneuvelt ook snel

Darts Geen vijfde titel voor Van Gerwen: Rob Cross verrast en wint EK Darts

17 oktober Rob Cross is de verrassende winnaar van het EK Darts in Salzburg. In een zenuwslopende finale versloeg hij viervoudig winnaar Michael van Gerwen met 8-11. Van Gerwen, die eerder op de dag al mooie dingen liet zien tegen Price en Aspinall, kwam te laat onder stoom in de finale, terwijl de Engelsman wel op de afspraak was. Cross verdient maar liefst 141.000 euro aan zijn tweede EK-titel.