Geen achtste eindzege: John Higgins houdt Ronnie O’Sullivan uit halve finales Masters snooker

Zesvoudig wereldkampioen O’Sullivan kwam met een 97 break het best uit de startblokken in de clash met viervoudig wereldkampioen Higgins, maar met breaks van 145, de hoogste van het toernooi, en 110 maakte “The Wizard of Wishaw” er 3-1 van. “The Rocket” antwoordde nog met twee centuries, 125 en 103, waarna Higgins met onder meer breaks van 134 en 88 opnieuw drie frames op rij won.

Higgins won het toernooi met de top zestien van de wereld al in 1999 en 2006. Om zijn naam een derde keer op de erelijst te plaatsen moet hij morgenavond in de halve finales (best of 11) eerst voorbij David Gilbert (WS-13). Die schakelde donderdag Kyren Wilson (WS-5) met 6-5 uit. In de andere halve finale staat titelverdediger Stuart Bingham (WS-12) morgen tegenover de Chinees Yan Bingtao (WS-11).