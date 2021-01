Geblesseerde Allemand geeft forfait voor twee EK-kwalificatiematchen in februari

NBA ‘NBA is niet van plan om seizoen te onderbre­ken’: steeds meer spelers besmet of preventief in quarantai­ne, opnieuw match uitgesteld

11 januari Ook voor de NBA is er geen ontkomen aan: steeds meer spelers raken besmet door het coronavirus of moeten preventief in quarantaine. Dat heeft als resultaat dat trainers over steeds minder spelers kunnen beschikken. Zondag leidde dat tot uitstel van de match Miami Heat-Boston Celtics, omdat de Heat slechts zeven spelers kon opstellen. Toch denkt de NBA er niet aan om een pauze in te lassen, zo vertelde woordvoerder Mike Bass.