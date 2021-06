Game 7, game 7, game 7… : In het oosten komt alles aan op één wedstrijd

In game 6 wisten de Bucks dan toch weerwerk te bieden. 104-89. 15 punten verschil. Een blow-out dus. Khris Middleton kende met voorsprong zijn beste wedstrijd uit de play-offs: 38 punten op bijna 70%. De voormalige All-Star staat erom bekend wisselvallig te zijn in het naseizoen terwijl Milwaukee absoluut een goede Middleton zal nodig hebben om die game 7, en een ticket naar de Eastern Conference Finals, vannacht binnen te halen. Wie wel zo goed als altijd op de afspraak is, is Giannis Antetokounmpo. Zeker als hij op zijn elan van game 6 kan doorgaan. Giannis besloot voor het eerst sinds drie jaar geen driepunter in een play-offmatch te nemen. Exact wat hij moet doen: geen domme jumpshots nemen om er zich gemakkelijk van af te maken, maar wel hoofd naar beneden en gáán. Één gevolg daarvan: om Giannis af te stoppen, zullen de Nets fouten op hem moeten maken. Fouten, die tot vrijworpen leiden. Véél vrijworpen. En laat dat nu net Giannis’ achilleshiel zijn: een vrijworppercentage tegen Brooklyn van slechts 46%. Als het daarop aankomt, haalt coach Mike Budenholzer hem er misschien beter preventief af.

Underdog

Ook bij de Hawks loopt er een scoringsmachine rond: Trae Young. Vooral in de ‘pick and roll’ met zijn center Clint Capela is de derdejaars — op ‘draft night’ omgeruild voor Luka Doncic — niet te stoppen. Na zes wedstrijden weten de Sixers nog altijd niet hoe ze op die ‘PnR’ moeten verdedigen. Young heeft er telkens twee opties, een lob naar de rollende Capela of een floater over Embiid, met altijd hetzelfde resultaat: 2 punten. Toch straf, die underdogs uit Atlanta. Geen All-Stars, niemand in de All-NBA teams, een vrij jonge ploeg en toch spelen ze keer op keer mee met de nummer één in het oosten, de Sixers van vice-MVP Joel Embiid. Een vice-MVP die in hetzelfde bedje als Giannis ziek is: te veel domme jumpshots om het zichzelf makkelijk te maken. Als je, net zoals ‘The Greek Freak’, onstopbaar bent onder de korf, ga dan onder de korf staan. Ach, het is misschien zijn gescheurde meniscus die hem dat niet toelaat.