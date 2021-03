Frodeno bewijst in Challenge Miami nog steeds de beste triatleet op de planeet te zijn, Aernouts eindigt als 15de

TriatlonHij wordt er in augustus veertig, maar Jan Frodeno blijft de beste triatleet ter wereld. De Duitser won met overmacht de sterk bezette Challenge Miami. Bart Aernouts legde als enige Belg in de wedstrijd beslag op de 15de plaats.

It has been 507 days. Zo stond deze week te lezen op de Instagram-pagina van Jan Frodeno. De 39-jarige Duitser was door blessures en corona niet meer in actie gekomen sinds zijn overwinning in de Ironman van Hawaï in 2019. De Challenge Miami zou zijn langverwachte rentree worden.

Ei zo na was het zover kunnen komen. Frodeno bleek bij zijn eerste poging tot afreis naar de Verenigde Staten niet over de juiste vrijstellingsdocumenten te beschikken. Pas enkele dagen geleden kon de Duitser na een administratief wonder voet aan land zetten in Florida.

De hamvraag in de sterk bezette Challenge van Miami was uiteraard of Frodeno zijn onoverwinnelijk aura kon behouden. Met Lionel Sanders, Rudy Von Berg en Ben Hoffman uitdagers genoeg. Aan Belgische zijde was Bart Aernouts de enige starter. Hij wou fysiek en vooral mentaal een streep trekken onder een moeilijk 2020.

Naar goede gewoonte moest onze landgenoot tijd toegeven in het anderhalve kilometer lange zwemnummer. Aernouts kwam op een viertal minuten van de kopgroep uit het water. Frodeno had op dat moment al de leiding te pakken, al waren de verschillen uiteraard nog beperkt.

Met Starykowicz en Ditlev zorgden de zogenaamde ‘uber bikers’ voor een stroomstoot in het zestig kilometer lange fietsnummer. Frodeno kon als enige van de favorieten mee met de Amerikaan en de Deen die in Miami rondzoefden met een gemiddelde snelheid van 45 km/u.

Aernouts werkte zich ondertussen op van plaats 35 naar plaats 17. Ook in opmars Lionel Sanders. De Canadese uitdager van Frodeno hield woord en ging in het loopnummer op en over Starykowicz en Ditlev. Een echt duel werd het wel nooit, want tegen Frodeno viel niet veel te beginnen.

De Duitser hield een voorsprong van tweeënhalve minuut vast in de laatste loopkilometers. Frodeno legde zijn 1,5 km zwemmen, 60 km fietsen en 16km lopen af in 2u37:57. Sanders werd tweede op 2:30, Kanute maakte het podium rond op 3:37.

In de laatste vijf jaar won Frodeno met uitzondering van de Ironman van Hawaï in 2017 elke wedstrijd waaraan hij deelnam. Bart Aernouts werd uiteindelijk zestiende op ruim negen minuten. Bij de vrouwen was de zege voor Jodie Stimpson in 3u01:04. Lucy Charles-Barclay werd na een tijdstraf van twee minuten tweede op 1:20.

