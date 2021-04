Frisse wind: Kangoeroes Mechelen kiest voor Kristof Michiels (37) als nieuwe coach

‘Club zoekt jonge, dynamische coach’, stond op de Mechelse vacature te lezen. Kristof Michiels voldoet aan het geschetste profiel, die vanuit Limburg op een ruggensteuntje van clubvoorzitter Maarten Bostyn kon rekenen. Een jonge, ambitieuze coach dus aan de Winketkaai. Een bewuste zet van het management. Kangoeroes volgt hiermee de trend van de laatste jaren, om veelbelovende Belgische trainers op de rails te zetten.

Of de nieuwe T1 zijn visie voluit mag doordrukken, blijft maar de vraag. De uiteindelijke rolverdeling – met Tony Van den Bosch als supervisor - werd binnenkamers afgerond. Wie wat voor zijn rekening neemt, zal snel duidelijk worden. Kangoeroes wil naar een trainerschap in de breedste zin van het woord. Ieder zijn departement, maar met ruimte tot overleg. Zo krijgt kersvers assistent Wim Van Poucke ook zijn rol in het innovatieplan. Daphne Van Dessel werd aangesteld als ervaringsdeskundige en begeleiding.

In het strategisch plan dat op tafel ligt, wil de club de jeugd niet over het hoofd zien. Maar is de Mechelse club werkelijk klaar voor een ‘make-over’ en een langetermijnvisie? Inzetten op eigen jeugdspelers - en laten doorstromen - vraagt eenvormigheid en geduld. Bij een prestatiegerichte club als Kangoeroes, is dat noch een evidentie noch een sinecure. De ambities van Luc Katra zijn gekend. Of gaat de voorzitter toch voor een compromis? Investeren in jeugdspelers en het binnenhalen van directe versterkingen. Het is een perspectief.

Frisse wind

De sportieve bazen hebben met de aanstelling van Kristof Michiels alvast voor een frisse wind gekozen. De huidige T3 van Limburg United loopt al jaren rond in het basketcircuit, maar schopte het nog nooit tot headcoach in de Euromillions League – buiten een paar interim-beurten na. Michiels was jaren de rechterhand van Brian Lynch, die hem in 2014 van Leuven Bears naar Limburg United haalde. De Leuvenaar begon zijn carrière bij de vrouwen van Houthalen (eerste provinciale), maar brak voor een eerste keer door bij Leuven. Zeven jaar combineerde hij het vrouwenteam van Notre Dame met ‘second unit‘ van de Bears. Onder Jurgen Van Meerbeeck begon Michiels eerst als T2, later promoveerde hij tot eerste assistent. Bij Limburg United kreeg hij zijn eerste profcontract aangeboden. Tussentijds combineerde Michiels Limburg met Aarschot C en B. Toen Lynch naar Charleroi verhuisde, bleef de van opleiding leerkracht L.O. zijn mentor trouw. De laatste jaren was Michiels opnieuw aan de bak in Limburg (T2, T3). Een job die hij combineerde met Hasselt (TDM2). In Mechelen krijgt hij zijn eerste grote kans om een topteam te leiden.

Oliver Foucart en Pascal Angillis vielen uit de boot. Ook zij stonden op de shortlist van de club.

Volledig scherm Kristof Michiels © Borgerhoff