Franse topvolleyballer beschuldigt Poolse bondscoach Vital Heynen van racisme, Limburger ontkent in alle talen: “Heb dat woord nog nooit gebruikt”

VolleybalIs er sprake van een racismerel in de volleybalwereld? Earvin N’Gapeth, een Franse sterspeler met roots in Kameroen, heeft Vital Heynen beschuldigd van racistische uitspraken. “Hij gebruikte het woord ‘neger’ tegen iemand met een donkere huidskleur.” Heynen, actief als bondscoach van Polen, ontkent op Twitter in alle talen.

Earvin N’Gapeth laat wel vaker van zich horen op sociale media. Op een Instagram-story is N’Gapeth niet te spreken over een incident tijdens de interland tussen Polen en Frankrijk. Na een punt van de Fransman ging hij fel in discussie met Vital Heynen, bondscoach van Polen. N’Gapeth beschuldigt Heynen van racisme.

“Vital Heynen gebruikte het woord ‘neger’ om een persoon met een donkere huidskleur aan te duiden. Het ging om iemand die in een bubbel verantwoordelijk was voor de hygiëne. Dat is duidelijk racisme. Er zijn getuigen. Dan heb ik het nog niet over de verscheidene beledigingen van meneer Kubiak, onder meer ‘hoerenzoon’. Bedankt om aan de wereld te laten zien wat voor mensen er rondlopen.” Michal Kubiak is de aanvoerder van Polen.

Vital Heynen reageerde zelf al kort op Twitter: “Voor één keer ga ik reageren op wat er op het internet wordt geschreven. Ik heb in heel mijn leven nog nooit iemand racistisch behandeld. Ik geloof daarentegen heel erg in gelijkheid van iedereen, ongeacht huidskleur, geloof of origine.” In de Poolse pers verklaarde Heynen zelfs “die term nog nooit in z'n leven gebruikt te hebben”.

Moet gezegd: N’Gapeth is zelf ook geen engeltje. In 2014 liep hij nog een schorsing van drie maanden op na een vechtpartij in een nachtclub. Nog geen half jaar later werd hij opnieuw gearresteerd nadat hij agressie had getoond naar een kaartjescontroleur op de tgv. In 2019 werd hij in Brazilië nog beschuldigd van seksueel geweld nadat hij een vrouw ongewild een tik tegen haar achterste had verkocht. Dit krijgt ongetwijfeld nog een staartje.

Vital Heynen is één van de grootste namen in het Belgische volleybal. Als speler pakte hij de ene prijs na de andere met Maaseik tussen 1995 en 2004. Ook als coach heeft Heynen al vele successen gekend. Eerst bij Maaseik (13 trofeeën), maar ook in het buitenland bij Friedrichshafen (6), Tours (1) en Perugia (2). Hij pakte als coach maar liefst 24 prijzen. Daarnaast is hij ook actief als bondscoach. Met Duitsland won hij in 2015 de European Games, in 2018 won hij het WK met Polen.

Volledig scherm Earvin N’Gapeth (rechts). © Photo News

Volledig scherm Earvin Ngapeth mocht een nachtje brommen in Brazilië. © Rv