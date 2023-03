“Frank, wat doe je? Het is over!”: MMA-ref krijgt volle lading nadat hij aftikkende vechter in pijnlijke armklem negeert

Sinds 2014 leidde hij al 129 partijen, maar zaterdag ging MMA-scheidsrechter Frank Collazo op onbegrijpelijke wijze de mist in. Tijdens de hoofdpartij van Fury FC 76 in het Amerikaanse Texas, liet hij na de kamp tussen Edgar Chairez en Gianni Vazquez stop te zetten nadat die laatste eerst knock-out en dan in een erg pijnlijke armklem op het canvas lag.

De Mexicaanse flyweight Edgar Chairez deed zijn bijnaam van ‘Pitbull’ in Texas alle eer aan toen hij zijn arme landgenoot Gianni Vazquez vastnam in een zogeheten ‘choke hold’. Vazquez raakte even het bewustzijn kwijt en lag KO tegen het canvast. Maar dat was voor Collazo nog niet het sein om de kamp stil te leggen. Chairez ging daarna over tot een zeer effectieve armklem, waardoor Vazquez van de pijn weer wakker werd en met z’n been probeerde af te tikken. Ook dat liet Collazo nog even doorgaan, ondanks dat er langs de kant door de dokters geschreeuwd werd om de kamp stil te leggen.

Onder andere de commentatoren konden de ogen nauwelijks geloven. “Frank, hij is out. Frank? Hij is OUT!”, zo schreeuwen ze het uit. “Frank, wat doe je? Het is over!” Nathaniel Wood, een bekende bantam in het UFC: “Dit was verschrikkelijk om te zien. Deze scheidsrechter verdient een schorsing.” Ook de bekende MMA-journalist Ariel Helwani spreekt zijn afschuw uit: “Dit moet een van de meest slechte prestaties van een ref ooit zijn. Hoe is dit mogelijk? Nog meer onverantwoord kan moeilijk.”

Volledig scherm Vazquez knock-out op het canvas. © Fury.

Op de sociale media is Collazo eveneens kop van jut en wordt hij nalatigheid en incompetentie verweten. Een greep uit de reacties: “Weg met deze man”, “Voor eeuwig verbannen” of “Dit is verschrikkelijk om te zien”.

Quote Eer was een nogal domme scheids­rech­ter die niet ingreep toen ik out was waardoor ik nu waarschijn­lijk een gebroken arm en sowieso beschadig­de ligamenten heb. Gianni Vazquez

Het organiserende Fury liet van haar kant niet na Collazo een veeg uit de pan te geven. “Het is de taak van de scheidsrechter om de vechtartiest te beschermen als hij of zij daar zelf niet meer toe in staat is. In het ‘main event’ van zaterdag slaagde de scheidsrechter daar niet in”, stellen ze. “Hoewel de taak van de ref de lastigste is in deze sport, wees dit uit dat gedegen goede trainingen op regelmatige basis nodig zijn om incidenten als deze te voorkomen.”

“Kill or be killed”, zo opende verliezer Vazquez een veelzeggende reactie op Instagram. ‘Dood of word zelf gedood’. Om dan te schrijven: “Dit is een vechtsport, geen spelletje. Als je mij wil verslaan, ga je me knock-out moeten werken, of het wordt een lange nacht. Ik maakte een foutje tijdens een kamp die ik naar mijn gevoel aan het winnen was. Mijn tegenstander profiteerde daarvan”, was de aanvankelijk sportieve reactie van Vazquez. Om dan ook uit te halen naar Collazo. “Maar er was ook een nogal domme scheidsrechter die niet ingreep toen ik out was waardoor ik nu waarschijnlijk een gebroken arm en sowieso beschadigde ligamenten heb. We kwamen om te vechten tot het einde en dat deed ik.”

