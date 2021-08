Florian Van Acker klaagt na overwinning op Paralympische Spelen over vochtige zaal: “Dit is geen tafeltennis”

“Dit was geen tafeltennis”, begon Van Acker na afloop van zijn zege tegen de Venezolaan José Martinez Barreto (ITTF 39). “Mijn coach (Nico Vergeylen, red.) had gezegd dat er geen vocht zou zijn in de zaal, maar dat was wel het geval. Tijdens de trainingsdagen was er ook al vocht. Ik dacht dat ze toen de airco niet hadden opgezet omdat het te veel kostte.”

“Dit is een zwembad”, ging hij door. “Mijn rubbers waren nat. De bal gleed voortdurend weg, ik had geen controle. Dit kan niet en is in strijd met de reglementen van de ITTF. Er hoort geen vocht te zijn in de zaal. Ik heb op minder dan tien procent van mijn niveau gespeeld. Je hebt heel weinig grip. Kenners van het tafeltennis zullen mij heel goed begrijpen. Ik ga vanavond samen met mijn coach mijn beklag doen bij de verantwoordelijken. Dit moet tafeltennis zijn, geen padel. Dit is een effectsport. Padel is dat niet. Het interesseerde mij tijdens de punten zelfs niet of ik won of niet. Ik hoop dat de omstandigheden morgen beter zijn. Dit is de Spelen onwaardig.”