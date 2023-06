Floretschermer Van Campenhout zorgt voor achtste Belgische medaille op Europese Spelen

De bronzen plak van Van Campenhout is de achtste medaille voor Team Belgium op de Europese Spelen, die vorige week woensdag startten en nog tot zondag duren. Vrijdag won karateka Quentin Mahauden brons in de kumite tot 75 kg. Zaterdag haalden de 3x3 Lions zilver en zondag was er goud voor taekwondoka Sarah Chaâri in de categorie tot 62kg. Eerder op maandag zorgde Sarah Piccirillo voor brons in de klasse tot 60kg in het niet-olympische muaythai-toernooi (thaiboksen). In het atletiekgedeelte waren er medailles voor Rani Rosius, Thomas Carmoy en de gemengde aflossingsploeg op de 4x400.

Van Campenhout had in de 32ste finales de Griek Manolikas met 15-3 weggezet. In de zestiende finales schakelde hij in een Belgisch onderonsje Mathieu Nijs uit (15-13). In de achtste finales kreeg hij de Brit Mepstead voorgeschoteld, maar die moest zich wegens medische redenen terugtrekken. In de kwartfinales ten slotte ging Van Campenhout met 15-14 voorbij de Tsjech Choupenitch. Schermen is een olympische sport maar de individuele competities tellen in Polen, in tegenstelling tot de teamcompetities later deze week, niet mee voor de olympische puntenranking richting Parijs 2024.