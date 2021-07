Finale! Dimitri Van den Bergh overleeft aarzelende start en gaat morgen in topaffiche op zoek naar twee op rij in World Matchplay

Wat was dat een lastige start voor Van den Bergh. Onze 27-jarige landgenoot was zoekende op de trippels, Ratajski zat meteen in the zone. De Pool opende onverstoorbaar, zorgde voor de eerste break en bevestigde die op 92. ‘Dancing Dimi’ geraakte dan wel op het scorebord, toch ging hij met een 1-4-achterstand de eerste pauze in. Even bekomen. Positief: in deze halve finale ging men tot een best of 33 legs. Tijd genoeg om een scheve situatie recht te zetten.