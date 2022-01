Filou Oostende moet halsoverkop richting Bosnië-Herzegovina vertrekken voor beslissend duel tegen Igokea

De landskampioen boekte dinsdagavond een klinkende 85-64-overwinning tegen het team uit de Balkan en bracht hiermee de bordjes in evenwicht in de best-of-three van de play-in fase. De Oostendse delegatie zou donderdagmiddag op wedstrijddag een rechtstreekse privévlucht nemen vanuit Oostende naar Banja Luka om na het duel meteen huiswaarts te keren. Maar dat was zonder de Bosniërs gerekend, die de landingsrechten hebben ingetrokken. Bijgevolg moest in extremis een andere oplossing worden gezocht en is de kustploeg genoodzaakt om vanavond om 20.30 uur een lijnvlucht te delen met de spelersgroep van KK Igokea richting het Kroatische Zagreb.

Eens geland volgt nog een busrit van drie uur, mede dankzij de twee strenge paspoortcontroles aan de grens, waardoor men pas rond 2 uur zal kunnen inchecken in (een zelfgekozen) hotel in de buurt van de basketzaal. Wie verantwoordelijk is voor het intrekken van die rechten, valt uiteraard niet te achterhalen. Maar wetende dat de omstreden Milorad Dodik eigenaar is van de club, alsook het Servische lid is van het driekoppige presidentschap van Bosnië en Herzegovina, vallen de puzzelstukken snel in elkaar.

Het is bovendien nog maar de vraag of de Servische coach Marko Barac straks ook het vliegtuig opstapt in Brussel. Na de wedstrijd viel het de aandachtige tv-kijker al op dat Dario Gjergja uit de buurt werd gehouden van Barac, aangezien de kustploeg tijdens de rust op de hoogte werd gebracht van een positieve coronatest bij de Serviër. Desalniettemin bleef Barac zonder mondmasker, met de toestemming van de aanwezige commissaris van de Champions League, langs de zijlijn zijn taak uitvoeren. Na het eerste duel in Laktasi legden maar liefst negen leden van de Bosnische club al een positieve coronatest af met de gekende gevolgen voor de Belgische landskampioen. Donderdagavond keert Oostende bovendien kort na de wedstrijd terug naar België met de ochtendvlucht van 6.30 uur uit Zagreb met het oog op de heenmatch in de kwartfinale van de beker van komende zondag tegen Bergen.

