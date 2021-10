Festiviteiten gaan voort voor geweldige Red Lions: hockeymannen overrompelen Duitsland

HockeyDe honger van de gouden Red Lions is duidelijk nog niet over. In de eerste match van de derde editie van de Pro League gingen ze in Ukkel tegen Duitsland op het elan van Bhubaneshwar (WK 2018), Antwerpen (EK 2019) en Tokio (Spelen 2021) voort. Met mooi combinatiehockey werden het overduidelijke 6-1-cijfers. Benieuwd of de Lions morgen in match twee tegen Duitsland op dezelfde manier kunnen demonsteren.

Volle bak en heel veel sfeer op het terrein van Ukkel Sport voor de openingsmatch van de FIH Pro League bij de mannen: olympisch kampioen België kwam immers voor het eerst sinds de gouden medaille in Tokio in actie én Michel van den Heuvel maakte zijn debuut als T1 van de Red Lions. Met Florent Van Aubel en Simon Gougnard – beide geblesseerd - ontbreken dit weekend twee gouden olympiërs.

De olympische kampioenen werden voor aanvang van de wedstrijd enthousiast opgewacht door kinderen van Brusselse hockeyclubs en dan was het tijd voor de festiviteiten. Thomas Briels, die na de Spelen van Tokio afscheid nam van de nationale ploeg, werd verwelkomd met een staande ovatie en kreeg van kapitein Felix Denayer een Red Lions-shirt met rugnummer 359, goed voor het aantal caps dat Briels de laatste vijftien bij elkaar hockeyde. Briels mocht ook nog pronken met de Pro League-trofee van het voorbije seizoen. Een mooi én verdiend afscheid voor een icoon van het Belgische hockey.

Het eerste schuchtere gevaar uit de wedstrijd kwam van Duitsland, John-John Dohmen antwoordde met een schot net naast. Nadat Duitsland niet profiteerde van een eerste strafcorner, kreeg Cédric Charlier de eerste grote kans om de Lions op voorsprong te schieten. Vrij in de cirkel mikte hij echter naast. Even later was Charlier er opnieuw dicht bij. Hij devieerde een knappe voorzet van Antoine Kina tegen de paal. Met snel hockey voldeed het eerste kwart alvast aan de verwachtingen.

Die verwachtingen werd in kwart twee ook nog eens met doelpunten ingelost. Tom Boon zette zich in minuut 19 door op rechts, Sébastien Dockier tikte binnen. De Duitsers vroegen een referral omwille van een mogelijke Belgische voet in de cirkel, maar de videoscheidsrechter hield het bij een geldig doelpunt (1-0). Nadat Vincent Vanasch de vrije Justus Weigand van de gelijkmaker hield, mocht Alexander Hendrickx voor twee opeenvolgende strafcorners aan de bak. De score verdubbelen lukte niet. Dan kwamen de momenten van Nicolas de Kerpel. Eerst ontfutselde hij een Duitse verdediger sluw de bal en bediende Charlier, die keeper Stadler op zijn weg vond. Even later was het bij dezelfde combinatie wel prijs: de Kerpel zette voor en deze keer scoorde de bedrijvige Charlier wel. Met een knap volley schot zette hij de 2-0-ruststand op het scorebord.

Na de pauze bleven de Belgen zeer dominant. Cédric Charlier en William Ghislain kwamen dicht bij een derde doelpunt. Die derde treffer kwam er in de 37ste minuut. Next Gen-olympiër Ghislain werkte een voorzet van Tanguy Cosyns in doel (3-0).

Bij de start van kwart vier leken de Lions het aanvankelijk even welletjes te vinden. De Duitsers kregen drie grote mogelijkheden, maar Vincent Vanasch keepte alweer groots. Die Duitse kansen waren het sein voor de Belgen om toch nog een tandje bij te steken. Nicolas de Kerpel scoorde heerlijk doelpunt nummer vier (4-0). Vanasch moest zich uiteindelijk toch één keer omdraaien. Mario Schachner scoorde voor Duitsland de eerredder (4-1). De reactie van de Lions was alweer geweldig in de laatste minuten: de Kerpel lukte zijn tweede doelpunt van de avond en recordinternational John-John Dohmen tekende voor de 6-1-eindstand. Arthur De Sloover werd uitgeroepen tot man van de match.

De Belgische hockeyfans genoten van deze zeer knappe match van de Lions en Michel van den Heuvel kon op geen betere manier debuteren als T1. Morgen – opnieuw tegen de Duitsers – meer van dat ?

De Red Lions begonnen met Vincent Vanasch, Arthur Van Doren, Sébastien Dockier, Cédric Charlier, Gauthier Boccard, Alexander Hendrickx, Felix Denayer, Arthur De Sloover, Antoine Kina, Victor Wegnez en Tom Boon. Later volgden John-John Dohmen, Nicolas de Kerpel, Manu Stockbroekx William Ghislain, Loïck Luypaert en Tanguy Cosyns.

