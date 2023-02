Ferre Reggers imponeert ook tegen Aalst

België na shoot-outs tegen Nederland naar finale WK hockey, doelman Vanasch opnieuw dé held: “We staan er soms zelf van te kijken wat hij allemaal doet”

Niets kan de Red Lions stoppen! Ook niet een eerste helft waarin ze wat verloren liepen tegen Oranje. Onze hockeymannen knokten twee keer terug en toonden zich, net als een goede vier jaar geleden in de WK-finale, het koelbloedigst in de shoot-outs. “Een lastige situatie keren is ook een kwaliteit”, aldus Loïck Luypaert. De finale is zondag tegen Duitsland (14u30).

29 januari