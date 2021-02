Fernando Muñoz al jaar coach van Red Dragons zonder één interland: “Ik hoop in België even goed te doen als Roberto Martínez”

Meer sportFernando Muñoz (50) landt vandaag in België om de volley-bekerfinales bij te wonen. Al een jaar is hij de coach van de Red Dragons, zonder ook maar één interland. De Golden League in juni is nu het mikpunt. De Spanjaard hoopt net als Roberto Martínez bij de Rode Duivels een stempel te zetten: “Ik zou Roberto graag in België eens ontmoeten.”

Qua timing kon zijn aanstelling moeilijk ongelukkiger voor Muñoz. Eind februari vorig jaar kondigde de federatie Muñoz aan als nieuwe bondscoach van de Red Dragons. Een paar weken later ging Europa op slot door de coronapandemie. Alle sportcompetities vielen stil. Muñoz zat door corona eerst een tijd vast in Turkije, en verbleef daarna grotendeels in Spanje. In juli vorig jaar bezocht hij België om kennis te maken met kandidaat-internationals en overleg te plegen met zijn staf in het volleycenter in Vilvoorde.

Vandaag landt Muñoz opnieuw in België om de Cup Finals (zondag) in de Lotto Arena bij te wonen. “Ik zal twee weken in België blijven”, zegt Muñoz aan de telefoon. “Ik zal opnieuw de medische en sportieve staf, coaches en topsportdirecteur Koen Hoeyberghs in Vilvoorde ontmoeten om de komende periode van de nationale ploeg voor te bereiden. De European Golden League is een belangrijk doel omdat België de Final Four in juni organiseert. En in augustus en september volgt met het EK een tweede belangrijk doel.”

Als het allemaal doorgaat tenminste, want het coronavirus blijft onvoorspelbaar. Maar in de laatste maanden zat Muñoz ook in Spanje niet stil: “Ik volg alle internationals in België en in de competities in het buitenland zoals Rusland, Frankrijk, Polen en Duitsland via streams op tv en analysesoftware. Ik stel rapporten op voor mezelf en de federatie op. Ik heb goede info over iedereen en kan niet wachten tot het echte werk begint.”

Muñoz kwam met de federatie overeen dat hij zich in zijn eerste jaar voltijds op de Red Dragons zou storten, en dus niet combineren met een job als clubcoach. “2021 is een heel belangrijk jaar om stappen vooruit te zetten”, zegt Muñoz, die een contract tot de Spelen van 2024 in Parijs heeft. “Ik weet hoe graag deze groep eens de Spelen wil meemaken. Dat ze geloven in zo’n groot doel is erg belangrijk voor de toewijding in de toekomst. Ik voel dat ik een erg gemotiveerde groep zal coachen. Maar om zover te raken moeten we eerst andere doelen halen, jaar per jaar hogerop raken.” Via de Golden European League willen de Red Dragons eerst de poort openbeuken naar de mondiale Nations League.

Kapitein Sam Deroo is na heel wat blessureleed bij Dinamo Moskou even in een vormdip. Hij blijft wel de natuurlijke leider van het team. De sterkhouders zijn deels dezelfde namen, tegelijk is een generatiewissel op komst met jonge toptalenten als Wout D’heer en Lou Kindt. Muñoz: “De spreiding van de leeftijd van de internationals is een van de redenen van mijn keuze voor België. Ik beschik over enkele spelers met veel ervaring, de hoofdgroep bevindt zich tussen 25 en 28 jaar, maar er zijn vijf of zes grote talenten onder 25 jaar. Dat is ideaal om ook toekomstgericht mee te werken.”

Adelbrieven

Als coach heeft Muñoz adelbrieven. Hij werkte 25 jaar voor de Spaanse volleybalbond. De laatste negen jaar stond hij aan het hoofd van de nationale mannenploeg. Op clubniveau won hij onder meer vijf titels in Spanje met CV Almeria, één Turkse titel met Arkas Izmir en in Griekenland met Olympiacos Piraeus twee keer de ‘dubbel’ titel-beker.

Zijn visie als coach vat Muñoz zo samen: “Dagelijks hard werken is de eerste stap. Daar moeten de spelers klaar voor zijn. Ik vraag passie voor de nationale ploeg. Dat is nodig om iets extra te brengen op belangrijke momenten. Om een hoog niveau te bereiken zijn techniek, fysiek en tactiek erg belangrijk, maar ook een goede mentaliteit in de groep. Ik hecht veel belang aan menselijke waarden zoals respect en samenwerken, dat is een sleutel voor mij om succes te hebben.”

Bij de Red Dragons is Muñoz de tweede Spanjaard aan het hoofd van een Belgische nationale ploeg, na Roberto Martínez bij de Rode Duivels. “Ik heb nog nooit met Roberto gesproken, maar ik hoop hem in België snel eens te ontmoeten”, zegt Muñoz. “Natuurlijk heb ik gezien dat hij goed werk levert met de nationale voetbalploeg. Dat merk ik niet alleen in de resultaten, maar ook in hoe ze spelen. Het is mooi om naar voetbalinterlands van België te kijken. Roberto is tactisch sterk, in het volleybal is zoiets ook heel belangrijk. Ik hoop dat ik het in België even goed kan doen als Roberto.”

Als inwoner van Madrid is Muñoz voetbalfan van Real. Wat hij van de Belgen daar vindt? “Thibaut Courtois bevestigt in zijn derde seizoen hoe goed hij wel is. We hebben een ‘connectie’, want zijn zus (Valerie, red) speelde volleybal op hoog niveau. En Eden Hazard heeft nu heel veel pech met blessures. Hij komt terug, speelt even en moet weer stoppen... Zonder die blessures ben ik overtuigd dat hij zeker kwaliteit zou brengen.”