Ferme krachttoer van ‘Dancing Dimi’, die leider Aspinall verslaat: “Ik ben back in business”

Eén dag na zijn zware nederlaag tegen Michael van Gerwen wou Dimitri Van den Bergh terug aankopen met een zege. Makkelijk zou dat allesbehalve worden: Nathan Aspinall verkeert in bloedvorm en is nog steeds de leider in de Premier League.

Dat deerde ‘Dancing Dimi’ echter niet. Hij zat meteen goed in de wedstrijd. Onze landgenoot smeet in de tweede game al 120 uit - ‘een Shangai’ - en pakte daarna een break. Die zou later in de partij cruciaal blijken, want Van den Bergh bleef feilloos op zijn eigen spelletjes. Aspinall zette constant druk, maar Van den Bergh behield zijn nipte voorsprong. Met een check-out van 136 als hoogtepunt en een uitgooipercentage van 62%. Mentaal ijzersterk. Hij versloeg de leider in de stand uiteindelijk met 6-8.

“Back in business”

“Ik ben back in business”, glimlachte Van den Bergh in een eerste reactie. Hij versloeg met Aspinall een generatiegenoot. “Niet alleen Nathan zal een serieuze concurrent zijn in de toekomst. Ik geloof ook in mijn goede vriend Rowby-John Rodriguez, die op dit moment door een moeilijke periode gaat. Ik zie veel potentieel in hem. Luke Humphries is nog zo’n talent. Zij zullen er ook wel geraken. Ik ben hier nu al, samen met Nathan. Wij zullen elkaar in de toekomst nog vaak treffen.”

Na zijn zege tegen Aspinall was ‘Dancing Dimi’ uiteraard “happy”. “Maar ik ben nooit ontevreden geweest, hoor. Tegen Van Gerwen heb ik gisteren niks verkeerd gedaan, Michael was gewoon nog sterker. Na vandaag ben ik trots. Dit is een belangrijke zege.”