Fenomenale Marten Van Riel wint halve Ironman van Dubai en strandt op zucht van wereldrecord Blummenfelt

1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en afsluitend een halve marathon lopen, dat zijn de afstanden die triatleten in een 70.3 Ironman moeten afleggen. De eerste grote afspraak van het seizoen in dat circuit is traditioneel de Ironman van Dubai. Twee jaar geleden won onze landgenoot Bart Aernouts nog de wedstrijd voor Pieter Heemeryck.

Ook dit jaar stonden beide Belgen aan de start, verder waagde ook Belgian Hammer Marten Van Riel zich voor de tweede keer in zijn carrière aan een 70.3. Van Riel won eind 2019 bij zijn debuut op de 70.3-afstand in China en strandde op de olympische afstand vorige zomer in Tokio op een vierde plaats op de Olympische Spelen. Gouden medaille en triatlonfenomeen Kristian Blummenfelt was er in Dubai trouwens ook bij.

Van Riel kwam in het Midden-Oosten als eerste uit het water na 22 minuten en 49 seconden. Op de fiets trok hij het kopgroepje van vijf in stukken met titelverdediger Daniel Baekkegard. Het duo legde de 90 kilometer af aan gemiddeld 47,45 kilometer per uur met een straffe 1u53:28-fietstijd tot gevolg. Blummenfelt was ondertussen uit de spits van de wedstrijd verdwenen.

Diezelfde Blummenfelt had in 2019 nog het wereldrecord op de 70.3-afstand op 3u25:21 gebracht. Van Riel en Baekkegard gingen zo hard dat ze in dezelfde marstabel kwamen. In een spannend loopnummer nam onze landgenoot al gauw afscheid van de Deen. Maar echt kraken deed Baekkegard niet: hij bleef op een kleine minuut hangen.

En dus bleef Van Riel maar lopen. Plots leek het wereldrecord zelfs in zicht. Aan een gemiddeld tempo van 3:14/km (18,6 km/u) rondde Van Riel zijn halve marathon af in 1u07:56. Een ijzersterke prestatie, die net niet aan die van Blummenfelt dik twee jaar geleden in Bahrein kon tippen. Van Riel klokte af in 3u26:06 en strandde daarmee in triatlontermen op een zucht van een straf wereldrecord.

Voor Van Riel was het zijn eerste wedstrijd van het seizoen na een stage in Spanje, de komende weken en maanden legt hij zich vooral weer toe op de olympische afstand. Onze landgenoot is met zijn zege wel geplaatst voor het WK 70.3 later dit jaar in Texas. Blummenfelt zelf eindigde in Dubai op meer dan 20 minuten van Van Riel. Bart Aernouts werd als tweede Belg knap zevende in 3u38:18.

