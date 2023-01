Felix Denayer klaar voor beslissende WK-fase met Red Lions: “We zijn hier niet om speciale ervaringen op te doen, wel om de wereldtitel te winnen”

WK HOCKEYNu de poulewedstrijden zijn afgerond staan de Red Lions vanaf vandaag voor de beslissende fase op het WK in India. Straks, om 14.30 uur, is niet het thuisland de opponent in de kwartfinale, maar wel het eerder verrassende Nieuw-Zeeland. Veel maakt het voor kapitein Felix Denayer (32) niet uit: “Zeker na hun zege tegen India zijn we gewaarschuwd, maar we moeten Nieuw-Zeeland ook niet groter maken dan ze zijn. Wij blijven favoriet.”

Terwijl bijna iedereen in de kwartfinale een clash verwachtte in een volgepropt Kalinga Stadion in Bhubaneswar tussen India en uittredend wereldkampioen België, was het Nieuw-Zeeland dat zondag voor de verrassing zorgde door het thuisland na shoot-outs in de cross-over uit te schakelen. Red Lions-kapitein Felix Denayer volgde met zijn teamgenoten de wedstrijd aandachtig.

Hoe hebben jullie de zege van Nieuw-Zeeland op India beleefd ?

“Zowat iedereen ging ervan uit dat India het laken naar zich toe zou trekken, maar daar mag je in topsport nooit vanuit gaan. Die Nieuw-Zeelanders stonden goed en naarmate de wedstrijd vorderde, werd de druk voor India almaar groter. Uiteindelijk vond ik Nieuw-Zeeland de verdiende winnaar.”

Voor de start van het WK keek je zelf heel hard uit naar een mogelijk duel in India tegen India. Die confrontatie komt er nu niet. Wat is je gevoel ?

“De ervaring om in India tegen het thuisland te hockeyen is inderdaad uniek. Bij elke aanval of counter is het lawaai overdonderend. Communiceren is haast onmogelijk. Maar we zijn hier niet om die speciale ervaringen op te doen, wél om de wereldtitel te veroveren. We nemen het gewoon zoals het komt.”

Op papier lijkt een duel in de kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland voor jullie eenvoudiger. Wat verwacht je straks ?

“Nieuw-Zeeland beschikt over een ervaren team dat tactisch goed staat en over een sterke strafcorner beschikt. Op individueel vlak moeten we enkele spelers in de gaten houden. Dan denk ik aan kapitein Nic Woods, Simon Child en Kane Russell. Toen Léopold in 2019 in de Belgische competitie landskampioen werd, was die laatste voor de Brusselaars heel bepalend. Zeker na de zege van Nieuw-Zeeland tegen India zijn we gewaarschuwd, maar we moeten hen ook niet groter maken dan ze zijn. Wij blijven favoriet.”

Nieuw-Zeeland won wel het laatste onderlinge duel op een groot toernooi: tijdens de Spelen in Rio 2016 werd het 3-1 voor de Kiwi’s. Is dat een extra waarschuwing ?

“Die wedstrijd moet je wel in de juiste context plaatsen. Het was het laatste pouleduel en wij waren al zeker van de eerste plaats in de groep, terwijl Nieuw-Zeeland moést winnen om door te gaan. Dat is nu eenmaal de psychologie van de sport.”

Jullie hebben met Shane McLeod een Nieuw-Zeelander in de staf. Is hij de perfecte spion ?

“Voor hem is het natuurlijk eenvoudiger om de match voor te bereiden. (lacht) Hij kent die spelers heel goed. Heel veel voordeel geeft dat echter niet. Ook de rest van de staf en alle spelers kennen de Nieuw-Zeelandse hockeyers door en door. Maar omgekeerd geldt dat ook. Wat scouting betreft is het sowieso gemakkelijker om een match tegen Nieuw-Zeeland voor te bereiden, dan pakweg tegen Zuid-Korea of Japan.”

Bij winst kan het in halve finale tegen Nederland tot een heruitgave van de WK-finale 2018 komen…

(onderbreekt) “Vooruit kijken doe ik absoluut niet. Wij moeten onze kwartfinale nog winnen en ook Nederland moet dat doen. Na onze laatste poulematch leek het voor zowat iedereen een uitgemaakte zaak dat we het in de kwartfinale tegen India zouden opnemen. Alle Red Lions kregen alleen maar vragen over India en nu staan we plots tegenover Nieuw-Zeeland. (lacht) Voorzichtig zijn is dus de boodschap.”

Quote Tom Boon is een spits van wereldfor­maat. Hij scoort geregeld vier goals. Drie doelpunten zijn een hattrick, ik noem vier goals een ‘Boon-trick’.”

Intussen lijkt de machine van Tom Boon helemaal op gang gekomen. Tegen Japan scoorde hij vier keer.

“Tom verdient een goed WK. Door een blessure werden de Olympische Spelen voor hem op persoonlijk vlak geen meevaller. Hij is een spits van wereldformaat. Hij scoort trouwens geregeld vier goals. Drie doelpunten zijn een hattrick, ik noem vier goals een ‘Boon-trick’.” (lacht)

Over de inzetbaarheid van Alexander Hendrickx zijn er straks grote twijfels na zijn knieblessure opgelopen tegen Japan. Hoe pakken jullie zijn mogelijke afwezigheid aan ?

“Eigenlijk is Alexander onvervangbaar, hij is de strafste strafcornerspecialist ter wereld. Anderzijds hebben de overige teams in de voorbereiding op dit WK zich volledig op hem gefocust. Ook met Tom Boon, Loïck Luypaert, Tanguy Cosyns of Nicolas de Kerpel kunnen we nog verrassend uitpakken.”

Tot slot: je bent net aan je zestiende jaar bij de Red Lions begonnen. Wat doet het om kapitein te zijn van deze groep ?

“Ik kan alleen maar zeggen dat dit een unieke groep is. Samen hebben we al zo veel meegemaakt. De groep is groter dan de individuen. Ook wij hebben enkele jaren leergeld betaald, nu hebben we genoeg ervaring om steevast op goud te mikken. Een tikkeltje geluk heb je echter altijd nodig. Intussen heb ik twee jonge kinderen en worden de opeenvolging van stages en toernooien in het buitenland zwaar. Toch doen we het voor deze speciale momenten. Ik ben nog steeds verliefd op het spelletje.”

