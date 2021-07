Feestende ‘Dancing Dimi’ bedankt uitgelaten publiek voor geweldige week: “Mijn hart bloedt, maar ik heb ermee gestreden”

Meer sport Skater Fran Vanhoutte (18) komt zwaar ten val op EK skeeleren: “Haar toestand is stabiel”

22 juli Skater Fran Vanhoutte is woensdagavond na een ernstige val tijdens de Europese kampioenschappen voor onderzoek in het ziekenhuis in het Portugese stadje Estarreja opgenomen. Haar toestand is stabiel, zegt bondscoach Kwinten Tas.