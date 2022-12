“Federatie brengt leven van eigen atleten in gevaar”: skeletoni Kim Meylemans krijgt geen wildcard voor WK en moet na zware blessure snel rentree maken

SKELETONEén atleet kan niet wachten om 2022 uit te zwaaien: Kim Meylemans. De 26-jarige skeletoni zag niet alleen haar Winterspelen de mist ingaan door een positieve coronatest, maar ontsnapte ook een ernstig hoofdletsel toen ze in november, na één week trainen, crashte tijdens een afdaling in Canada. Haar martelgang lijkt de internationale federatie evenwel koud te laten: “Ze verplichten me om risico’s te nemen.”

Wat was 2022 al een tranendal voor Kim Meylemans. Vier jaar leefde ze naar Peking toe. Deed ze er alles voor. Maar een coronabesmetting op 1 januari gooide alles overhoop. Nog voor de Winterspelen begonnen, werd ze afgezonderd op een hotelkamer. En als ze dan eindelijk het groen licht kreeg om af te dalen in Peking, liep ze een scheurtje in de hamstrings op. Meylemans werd 18de. Een bittere teleurstelling.

Toch hervatte ze in november de trainingen met frisse moed. Ze trok naar Canada, waar het nieuwe seizoen zou beginnen. Meylemans haalde de start niet. Tijdens haar eerste run crashte ze met haar slee. De Limburgse smakte hard met haar hoofd tegen het ijs. Dat het bij een hersenschudding bleef, was een klein wonder. Maar er was nog meer lichamelijke schade, aan de enkels dan. Links trok het ligament een stuk van haar bot en rechts de onderkant van haar scheenbeen. “En toch ben ik nog beneden geraakt en stond ik aan de finish zelfs rechts,” vertelt Meylemans. “Niemand, buiten m’n coach, had gezien dat ik in een bocht was gecrasht.”

Op advies van Johan Bellemans, hoofdarts van het BOIC, werd Meylemans niet in Canada geopereerd maar keerde ze terug naar België, om aan haar revalidatie te beginnen. Meer nog dan de fysieke pijn moest ze vooral de mentale angst overwinnen. “Eén week lang heb ik gedacht dat ik nooit nog op een slee zou springen. Ik had echt veel schrik voor een hoofdblessure. Mijn helm was kapot na de crash. Ik overdrijf echt niet als ik zeg dat ik geluk had. Ik vroeg me dan af: ‘Waarom zou ik nog zo'n risico’s nemen? Ik heb maar één stel hersenen’. “

Langzaamaan schudde Meylemans de zorgen van zich af en stelde ze zich een nieuw doel: het WK skeleton in het Zwitserse Sankt Moritz, eind januari. Enige hinderpaal: de Internationale Bobslee- en Skeletonfederatie (IBSF) hanteert een 3-2-1-regel. Als Meylemans het WK wil halen, dan moet ze vooraf verplicht in drie competities uitkomen, op twee verschillende banen, in één seizoen. “Zogezegd uit veiligheid. Om te bewijzen dat je veilig kan afdalen. Uiteraard heb ik een vrijstelling aangevraagd. En daar had ik goeie redenen voor. Zo valt het WK een maand vroeger dan anders. En tussen nieuwjaar en het WK staan er weinig races op de kalender. Plus ik heb een serieuze blessure. Maar de IBSF wees me af. Ik krijg geen wildcard voor het WK.”

Volgens Meylemans wil de IBSF zo voorkomen dat atleten blessures ‘faken’ en toch aan het WK kunnen meedoen. “Wat compleet belachelijk is. Vraag de scans van mijn enkels op en dan zien ze meteen dat ik niet acteer. ‘t Is niet alsof ik mijn kleine teen heb pijn gedaan. Maar de IBSF is niet bereid om de discussie aan te gaan. Neen is neen en daarmee basta. Je zou toch denken dat een federatie z'n beste atleten beschermt? Ik haalde geregeld de topvijf in de Wereldbeker maar toch verdien ik geen wildcard, wat in andere sporten wel zonder aarzeling toegekend zou worden.”

Het gevolg is dat Meylemans nu verplicht is om sneller dan voorzien haar rentree te maken. Ze overloopt haar planning: “Op 6 januari zal ik hernemen in Winterberg. Meteen op een Wereldbeker, ja. Zonder tijd om te wennen. Op resultaten moet je niet rekenen en dat is voor de IBSF ook geen vereiste: ze willen gewoon dat je racet. Daarna zijn er twee races in Altenberg: als je die niet kan afdalen aan honderd procent, dan vraag je om een nieuwe crash. Ik moet met m'n voeten sturen: dat kan ik daar nog niet zoals het moet dus daar pas ik voor. Op 19 en 20 januari neem ik dan deel aan de Europe Cup in het Letse Sigulda. Zo kom ik aan drie wedstrijden. Is dat ideaal? Neen. Maar de federatie verplicht me om risico’s te nemen. Ze brengt zo het leven van haar eigen atleten in gevaar.”

Is het dan geen optie om dat WK gewoon te laten voor wat het is? Meylemans blaast: “Ik heb over een heel jaar twintig keer op de slee gelegen. Dat is belachelijk weinig. Als ze nu ook m’n WK afnemen en geen positieve ervaring kan opdoen, dan weet ik niet of ik het kan volhouden. Ik had echt geen makkelijk jaar. Ik moest me elke keer weer opladen, geloven dat het toch nog goed zou komen. Als ik het WK niet haal, dan ben ik bijna twee jaar uit de sport - dan had ik beter een échte break genomen.”

Het helpt ook niet dat de concurrentie de ijstijden beperkt - erg fairplay is het niet. Omdat er in België geen banen zijn, moet Meylemans uitwijken naar het buitenland. Maar daar zijn ze niet altijd even inschikkelijk. “Het zijn politieke spelletjes die onze sport verzieken. Je hebt nu eenmaal runs nodig. Ik had gevraagd om drie dagen te kunnen trainen in Sankt Moritz na nieuwjaar. Onhaalbaar, heette het. Het degouteert me allemaal maar aan stoppen denk ik niet. Ik wil niet dat mijn verhaal zo zou eindigen. Ik ga er hard voor werken om er in januari te staan. Het WK komt te vroeg om al fysiek in orde te zijn, maar op de Wereldbekers erna in Innsbruck en Sigulda moet ik toch aan 85 procent zitten. Daar ga ik voor.”

