Familie Philippaerts moet paard laten inslapen na val tijdens wedstrijd in Wellington

Ex-wereldkam­pi­oe­ne snowboard Julie Pomagalski (40) sterft in lawine

24 maart De Française Julie Pomagalski, voormalig wereldkampioene snowboardcross, is dinsdag om het leven gekomen bij een lawine in het Zwitserse kanton Uri. Dat bevestigde het Franse olympische comité. Pomagalski was 40.