Exclusief bij HLN: Bokskolossen Oleksandr Usyk en Daniel Dubois vechten vanavond om wereldtitel

KIJK. “Ik vecht tegen eender wie in dit gebouw”: woedende vader Fury slaat perszaal kort en klein nadat tegenstan­der uitdaagt

John Fury (59), vader van boksers Tyson en Tommy, heeft weer eens van zich laten spreken. Op een persconferentie rond de kamp tussen Tommy Fury en YouTube-bokser KSI sloeg een woedende vader Fury de perszaal kort en klein. Microfoons en tafels moesten eraan geloven, de scheldwoorden vlogen in het rond. De reden voor Fury’s uitbarsting? Opmerkingen over waarom Tyson het nog altijd niet heeft opgenomen tegen wereldkampioen zwaargewichten Oleksandr Usyk. Het titelgevecht van Usyk is zaterdag overigens live te bekijken op HLN.