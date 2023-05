Ex-vriendin eist 30 miljoen dollar van Tiger Woods wegens seksuele intimidatie

Nieuwe bluts in de reputatie van golficoon Tiger Woods: zijn ex Eric Herman beschuldigt hem van seksuele intimidatie. Ze diende een klacht in en eist 30 miljoen dollar van de 47-jarige Amerikaan, die de aantijgingen ontkent.

In 2017, zo’n twee jaar na de breuk met skister Lindsey Vonn, begon Tiger Woods een relatie met Erica Herman, manager van The Woods Jupiter, een restaurant van de golfer in Jupiter, Florida. Volgens haar versie dwong Woods zijn werkneemster om in augustus een NDA te tekenen, een geheimhoudingsovereenkomst. Anders dreigde ze haar job te verliezen. Herman vecht nu voor de rechtbank die clausule aan. Woods vraagt dan weer om de voorwaarden van hun contract te respecteren: bij onenigheden tracht een bemiddelaar in alle discretie tot een oplossing te komen. Er is in de States evenwel een nieuwe wet die elke geheimhouding kan opheffen als er sprake is van seksuele intimidatie of misbruik. Herman roept die wetgeving in om de zaak publiek te maken.

Uit de gerechtsdocumenten blijkt dat Herman, die vijf jaar samen was met Woods en al snel bij hem introk, 30 miljoen dollar eist. In 2020 stopte ze met werken op vraag van Woods om “zich voltijds toe te leggen op hun relatie en de zorg van zijn kinderen” Sam (15) en Charlie (14), die hij had met zijn ex-vrouw Elin Nordegren. In oktober 2022 smeet Woods volgens Herman haar plots buiten. Ze zou zogezegd met hem op weekend gaan naar de Bahamas maar op de luchthaven zette hij haar af bij zijn advocaat, met de melding dat het gedaan was. Herman beweert dat ze het huis niet meer in mocht en ze haar privé-spullen en huisdieren kwijt was.

Benjamin Hodas, de advocaat van Herman, is er sprake van seksuele intimidatie omdat Woods “de arbeidsvoorwaarden van een werkneemster heeft aangepast nadat hij een seksuele relatie met haar is begonnen.” In zijn eerste repliek zei Woods dat Herman “geen slachtoffer is van seksueel misbruik”, maar “een gedumpte ex-vriendin die publiekelijk misleidende rechtszaken wil aanspannen”. Volgens Hodas “een chagrijnige respons” is, “een schoolvoorbeeld van een machtige man die zijn slachtoffer kleineert en beledigt als reactie op een beschuldiging van seksuele intimidatie.”

Het zou voor Woods niet de eerste keer zijn dat hij miljoenen moet betalen aan een ex. Zijn echtscheiding met Eldegrin kostte hem naar schatting meer dan 100 miljoen dollar. Niet dat de Amerikaan aan de bedelstaf is: zijn fortuin wordt op één miljard dollar geraamd. Aan golfen komt hij amper nog toe: sinds hij in februari 2021 een zware beenbreuk opliep bij een auto-ongeluk, kwam hij nog zelden aan spelen toe. Vorige maand gaf Woods, die zichtbaar pijn had, nog op tijdens de Masters. Een week later onderging hij een operatie aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij terugkeert. En dat is dus duidelijk niet de enige zorg die hij aan z’n hoofd heeft.

