Ex-volleybaltopper Wijsmans overtuigd van happy end voor Roeselare in CEV Cup: “Mensen vragen me: ‘Wout, wat is dit allemaal, zeg?’

MMA-we­reld rouwt om Iuri Lapicus (27), die zware crash met motor in straten van Milaan niet overleeft

De Moldavisch/Italiaanse MMA-vechter Iuri Lapicus, die in 2021 nog tegen gewezen UFC-ster Eddie Alvarez vocht, is gisteren overleden aan de gevolgen van een zware motorcrash. Lapicus raakt vrijdag in coma na het ongeval. Hij werd slechts 27 jaar.