Ex-trainer Pieter Gysel (42), terug de oude na hersenvliesontsteking, trots over EK-titels Stijn en Hanne Desmet: “Nu doen ze altijd voor medailles mee”

“Stijn en Hanne zorgen goed voor mekaar.” Pieter Gysel kan het weten over broer en zus Desmet, die zondag hun eerste grote EK-titel in shorttrack pakten. Gysel heeft het duo als coach tot april 2022 richting de top gekneed: “Ik heb hun goud als een trotse vader beleefd.”

Nog onder de begeleiding van Gysel beleefden Stijn en Hanne Desmet hun doorbraak naar de absolute top. Beklijvend was het olympisch brons van Hanne op de 1000m in Peking vorig jaar, toen de allereerste individuele medaille van een Belgische vrouw op de Winterspelen ooit. Een jaar eerder had ze op dezelfde afstand zilver op het WK gepakt. Broer Stijn piekte vorig jaar met twee keer brons (500m en 1500m) op het WK in Montreal 2022.

Hanne Desmet met haar bronzen medaille na Peking vorig jaar.

“Maar een titel of goud is specialer”, aldus Gysel. “Zo’n moment zou ik graag langs de zijlijn gezien hebben, maar nu heb ik het als een trotse vader vanop afstand beleefd. Ik ben heel blij voor hen. Ik had verwacht dat dit moment eens zou komen. Ik ken ook mijn rol als jarenlange begeleider daarin.”

Na het WK in Montreal was Gysel gestopt als coach van het Belgische shorttrackteam. Deels noodgedwongen. In de WK-aanloop op trainingskamp kreeg hij zware ziekteverschijnselen en keerde huiswaarts. Gysel doorstond bange momenten: “In Canada was ik al drie keer naar de spoed gegaan. Ze konden niets constateren. Bij de terugvlucht verging het me heel slecht, pas in België is een virale hersenvliesontsteking vastgesteld. Ik lag twee weken aan de baxter, mijn oogzenuw moest vijf maanden herstellen. Gelukkig is alles weer in orde.”

Maar sowieso wou Gysel het een tijd rustiger aan doen: “Ik kreeg 3,5 jaar geleden een zoontje en na de vele tijd in Nederland (waar Stijn en Hanne Desmet trainen, red.) en het reizen wou ik me herbronnen met meer family time. Ik zag vele collega’s die het circuit afreizen weggaan van hun vrouw. Die toekomst had ik zelf niet voor ogen.”

Contact met Hanne en Stijn Desmet bleef hij altijd behouden. Waar hij als ex-coach het meeste trots op is? “Ze zijn mentaal enorm gegroeid. Hanne had daarin tekortkomingen. Ze had af te rekenen met angsten om soms in wedstrijden de beslissingen of manoeuvres te maken die ze moet maken, en als ik nu zie hoe ze risico’s durft nemen… Dan is deze titel een mooie beloning. Ik heb ook veel gewerkt op bepaalde passeerbewegingen en vind het leuk om Stijn die nu te zien gebruiken.”

Stijn Desmet.

Ook de Belgische zilveren medaille van de mixed relay ziet Gysel als een belangrijke gebeurtenis: “Die relays zijn belangrijk voor de opvolging. Je komt het shorttrack niet meteen binnen als een individuele topper, maar in zo’n aflossing kunnen jongeren zich ontwikkelen. Hopelijk krijgt de ploeg nog meer financiële ondersteuning in de toekomst.”

Gysel kijkt nu al uit naar het WK in maart in Seoul. “Hanne en Stijn beseffen nu dat ze in elk groot kampioenschap voor de medailles kunnen meedoen. Een paar jaren geleden was een finale al mooi. Ze ondernemen nu veel meer actie om een rit naar zich toe te trekken.” Gysel ziet het als een voordeel dat Hanne en Stijn hun avontuur als broer en zus samen beleven: “Dat maakt het reizen fijner. Al kan er wel eens ‘iets’ voorvallen omdat ze hun spullen delen, maar ze vullen mekaar goed aan en zorgen voor mekaar. Hanne zal iets meer het eten maken, Stijn regelt meer de afspraken en de planning.”

Hanne Desmet.