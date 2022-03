Ex-topper Katrien Pauwels over unieke WK-medaillekans Loena Hendrickx: “Stalen zenuwen nodig”

Meer sportDe laatste loodjes wegen het zwaarst: kunstschaatster Loena Hendrickx strijdt vandaag in de vrije kür voor een historische WK-medaille. Volgt een climax of anticlimax? Ex-topper en -olympiër Katrien Pauwels wikt haar kansen: “Loena is medaillewaardig.”

Als Katrien Pauwels naar Loena Hendrickx op een groot kampioenschap kijkt, dan is het alsof ze meeschaatst, zo fel verbonden voelt ze zich: “Ik duim altijd voor Loena, want ik weet hoe het voelt om daar te staan.” Zelf nam Pauwels deel aan de Winterspelen van Sarajevo (16de in 1984) en Calgary (17de in 1988), en zag ze het grote talent van Loena al vroeg aan het werk: “Ze viel al op als jong meisje, en nu heeft ze al bewezen dat ze tot de wereldtop behoort.” Hendrickx staat vandaag voor grote uitdagingen op de vrije kür. Pauwels hoopt dat Loena haar sterk seizoen met een WK-medaille bekroont: “Als ze schaatst zoals op de Spelen, zit de kans er dik in.”

1/ Mentale uitdaging: “Niet te veel focussen op medaille”

Na het EK begin dit jaar werkt Hendrickx samen met een mental coach: dat zal haar volgens Pauwels helpen voor de vrije kür. Zenuwen zijn onvermijdelijk bij een mogelijk sportieve mijlpaal: “Loena zal wel hopen op een podiumplek, dat komt de stress niet ten goede. Maar die stress voelen alle topkunstschaatsters. Ze moet zich niet te veel focussen op een medaille maar op haar competitie. Stalen zenuwen zullen nodig zijn. De stress kan op elk moment toeslaan, voor de start of tijdens een val: ‘Oei, wat deed ik nu.’ Maar zenuwen kunnen ook positief uitdraaien in extra adrenaline en energie. Loena presteert steeds constant. Dat bevestigt haar grote mentale weerbaarheid. Maar we mogen niet onderschatten hoe zwaar het is om kort na de Spelen er weer te staan op een WK.”

Volledig scherm Loena Hendrickx. © Photo News

2/ Fysieke uitdaging: “Ze zal dubbel moeten presteren”

Het liesscheurtje van Hendrickx twee weken voor het WK verstoorde haar voorbereiding. Met een intensieve medische behandeling kon ze haar kansen op de korte kür wel met verve verdedigen. Mààr: de vrije kür is conditioneel zwaarder. Pauwels: “Ze zal dubbel moeten presteren. En een liesblessure is lastig: de belasting op de lies voel je bij elke beweging in lenigheid, kracht en sprongen. Haar conditie zal optimaal moeten zijn om in de lange kür op het laatst die sprongen eruit te krijgen. Die fysieke training heeft ze opgebouwd, dat kan je nu niet meer veranderen. Ik weet niet hoeveel pijn ze voelt, maar Loena is wel van wereldniveau waardoor ze zelfs bij een blessure kan overheersen.”

3/ Historische uitdaging: “Fantastisch voor klein land”

Het palmares van België op een WK oogt pover: alleen kort na de oorlog haalden de duo’s Lannoy-Baugniet twee keer goud (1947, 1948) en het paar Diskeuve-Verbustel brons (1947). Hendrickx kan in damessolo dus voor een historische primeur zorgen. Pauwels: “De tijden zijn nu wel veranderd: er is veel meer begeleiding. Maar voor België zijn de kansen veel minder dan in de grote vijver VS, Rusland of Japan. Maar ook in landen als Duitsland zie je niet massaal toppers. Loena heeft een heel lang traject afgelegd om bij de wereldtop te raken: talent alleen volstaat niet, je hebt veel volharding nodig. Een podium zou een mooi cadeau zijn voor alle opofferingen van Loena, maar ook fantastisch voor het kleine België.”

