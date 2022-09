Ex-international Ann Wauters over kansen van de Cats op WK basketbal: “België màg ambitieus zijn, waarom niet voor een medaille gaan?”

Darts “Dit is verbazing­wek­kend”: Dimitri Van den Bergh doet zaal ontploffen wanneer hij nagelbij­ter op heerlijke wijze beslist

Dimitri Van den Bergh (PDC-14) kwam dit weekend in actie op de New Zealand Masters Darts (PDC/70.000 euro). Onze landgenoot verloor in de halve finale van Gerwyn Price, maar ‘Dancing Dimi' kon zich wel een paar keer doen opmerken. Onder meer in de kwartfinale, toen hij de match op fraaie wijze besliste.

27 augustus