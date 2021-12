Ex-darter Erik Clarys denkt dat Van den Bergh nog op zoek moet naar die extra versnelling: “Wereldkampioen? Dit jaar nog niet”

‘The Dreammaker’ hoefde door zijn beschermde statuut niet in actie te komen in de eerste ronde. Zijn tegenstander in ronde twee: Florian Hempel. Toegegeven, niet de meest ronkende naam in het dartscircuit. En toch kan Dimitri Van den Bergh maar beter opletten voor het nummer 87 op de PDC Order of Merit. In de eerste ronde maakte de Duitser gehakt van zijn landgenoot Martin Schindler. Ex-darter en VTM 2-cocommentator Erik Clarys waarschuwt: “Hij is een gevaarlijke klant. Hij won recent nog van Peter Wright, ook merkwaardig toch. Hij stond heel gefocust te gooien tegen Schindler en liet echt een paar fantastische dingen zien. In principe zou hij ver kunnen geraken.”