Ex-bokskampioene Daniella Somers verliest echtgenote: “Verdrietig om je nu al te moeten laten gaan”

Daniella Somers was 37, Cindy Van Dyck 29 toen ze elkaar leerden kennen. Twee jaar nadat Somers met profboksen was gestopt. De Antwerpse werd acht keer wereldkampioene. In 2005 traden ze in het huwelijk. Meteen vormden ze een groot gezin, want uit hun eerste huwelijk hield Somers een zoon Nick over en Van Dyck twee dochters Luna en Nisa.

Na haar carrière richtte Somers een boksclub op, The Bulldogs, en die baat ze nu nog altijd uit in Merksem. Maar twee jaar terug verschenen er donkere wolken toen Van Dyck te horen kreeg dat ze kanker had. In Leuven was ze intussen uitbehandeld en ze was aan een andere therapie begonnen in Sint-Augustinus.