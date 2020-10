Ex-atlete Olivia Borlée zwanger van eerste kindje

Een kindje, dat stond al langer op het wenslijstje van Olivia Borlée, die in 2016 samen met ex-atlete Élodie Ouédraogo (39) een eigen modemerk oprichtte: 42|54, een referentie naar de tijd waarmee het Belgische 4x100m aflossingsteam in Peking naar olympisch zilver spurtte - een medaille die later in goud werd veranderd toen bij een Russische atlete bij het hertesten van stalen sporen van doping werden ontdekt. Ze greep eerder ook het brons met de 4x100m ploeg op het WK van 2016. Op de Spelen van Rio in 2017 was Olivia Borlée de Belgische vlaggendraagster.