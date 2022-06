Ex-atlete en sportpsychologe Eline Berings is ethisch consulente bij Sport Vlaanderen: “Ja, topsport is hard, maar moet je atleten bréken om hen beter te maken?”

Padel Straks opnieuw padelfeest in Knokke: “Met nummers één van de wereld bij de dames tegen nummers één van België bij de mannen”

Van 19 tot en met 21 augustus is er alweer padel van wereldniveau in ons land te beleven. Dit keer geen ‘Open’ toernooi dat geldt voor het wereldkampioenschap, maar een heus gala. “Het wordt in Knokke een echt padelfeest aan zee met gastronomie, legendes en jonge sterren”, aldus organisator Vincent Laureyssens.

8 juni