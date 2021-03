Evy Poppe verovert ook brons in de Big Air op WK snowboard voor junioren

Meer sport Marc Coudron is kandidaat voor voorzitter­schap Internatio­na­le Hockeyfede­ra­tie: “Waarden hockey­sport wereldwijd uitdragen”

13 maart Marc Coudron, onder wiens voorzitterschap het Belgische hockey naar de absolute top klom, is klaar om een volgende grote stap in zijn carrière te zetten: op 22 mei is hij tijdens het Congres van de FIH kandidaat om voorzitter van de Internationale Hockey Federatie te worden. De historische waarden van de hockeysport wil hij nu ook wereldwijd uitdragen. Zijn enige concurrent is de huidige voorzitter, de Indiër Narinder Batra.