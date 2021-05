Evi Loyaerts, de sleutel van het succes van Dimitri Van den Bergh: “Z’n vrienden in Engeland noemen ’m zelfs ‘cheesy’, omdat hij altijd zo lief en eerlijk is”

DartsDe tweede fase van de Premier League darts staat voor de deur en dan is het opnieuw uitkijken naar Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot kan zoals altijd rekenen op de trouwe steun van vriendin Evi Loyaerts - zijn rots in de branding. “We hebben elkaar via het darts leren kennen”, zegt ze bij Dag Allemaal.

Wie ‘sportieve Belgen in Engeland’ hoort, denkt meteen aan Kevin De Bruyne of Toby Alderweireld, maar in de schaduw van de voetballers is Dimitri Van den Bergh (26) goed bezig om een plaats aan de wereldtop in zíjn sport te verwerven. Onder zijn impuls is darts zelfs een hype geworden in Vlaanderen, dartborden vliegen al enkele maanden de winkeldeuren uit.

‘Dancing Dimi’ noemt z’n vriendin Evi de sleutel tot zijn succes. Zelf relativeert ze dat, maar feit is wel dat ze hem trouw volgt. Vorige week vertoefden ze nog in Duitsland, voor een toernooi. Nu zijn ze alweer in Engeland, waar de prestigieuze Premier League een nieuwe fase ingaat. “We zijn een tijdje geleden zelfs definitief naar Leicester verhuisd”, zegt ze. “Al hebben we ons huis amper gezien, we reizen constant Europa rond.”

In een interview dat in Dag Allemaal te lezen is, heeft ze het onder meer over de manier waarop de twee hun relatie begonnen. “Ik ben al langer bekend met het dartswereldje. We hebben er elkaar alleszins leren kennen. Vijf jaar geleden was er een toernooi bij ons in Sint-Truiden, waar mijn mama en papa moesten spelen. En Dimitri was er ook. Ik zag ’m basketten met m’n jongste broertje, maar ik wist niet wie hij was.”

“We raakten aan de praat, en zo ontstond er een vriendschap”, zegt Loyaerts verder. “We belden veel, stuurden berichtjes. Ik voelde me er pas klaar voor om mijn leven op te geven en mee in zijn routine te stappen, toen m’n papa heel plots overleed. De weken nadien stond Dimitri altijd klaar voor mij. Hij nam me bijvoorbeeld mee naar een wedstrijd in Duitsland, om m’n zinnen te verzetten. Daar en toen heb ik aan m’n gevoelens toegegeven.”

Loyaerts heeft aan de zijde van Van den Bergh gezien hoe de dartswereld steeds professioneler is geworden. “Z’n vrienden in Engeland noemen ’m zelfs ‘cheesy’, omdat hij altijd zo lief en eerlijk is. Voor spelletjes op het dartspodium kan hij zich dan wel weer afsluiten. Je moet er maar eens op letten, Dimitri kijkt tijdens een wedstrijd constant naar de grond, nooit naar z’n tegenstrever”, aldus Loyaerts.

“Oké, er zijn nog altijd darters die... Welja, niet meteen de scherpste fysiek hebben. Maar toch moet je het fysieke niet onderschatten. Het is een hele routine die de spelers tijdens zo’n toernooi doorstaan. Om negen uur aan de ontbijttafel, een uurtje rusten, dan drie tot vier uur trainen om in de goeie flow te zitten. Weer rusten. En ’s avonds dan de wedstrijd. En dat elke dag opnieuw. Da’s mentaal enorm zwaar, zelfs voor mij.

