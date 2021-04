European Open golf krijgt opnieuw Belgische manche: “Vierdaags toernooi met prijzenpot van miljoen euro”

Meer sportEr komt opnieuw een Belgische manche in de European Tour golf. Sportbedrijf Golazo zal vanaf 2022 een toernooi organiseren in Schilde en Soudal, wereldspeler in bouwchemicaliën, wordt drie jaar titelsponsor van het evenement - de Soudal Open.

Zo halen Golazo en Soudal de belangrijkste competitie buiten Noord-Amerika naar ons land. De exacte datum voor de vierdaagse Soudal Open is nog niet vastgelegd, maar het toernooi zal plaatsvinden in mei of juni van volgend jaar op de Rinkven International Golf Club in Schilde.

Het toernooi zal een prijzenpot hebben van 1 miljoen euro. Er zal gespeeld worden volgens het 72 holes strokeplay-format met 15 spelers en een cut na de tweede ronde. “Met deze Soudal Open willen we opnieuw de magie van de grote golftoernooien in ons land creëren”, zegt Bob Verbeeck, CEO van Golazo.

“We zijn met Golazo al enkele jaren actief in het golf, op tal van vlakken. Een belangrijk toernooi past uiteraard in dat rijtje. We willen vooral helpen om het golfen in ons land nog toegankelijker te maken en het aan duizenden Belgen te kunnen aanbieden als een ideale manier om te bewegen.“

De European Tour wordt beschouwd als de belangrijkste golfcompetitie buiten Noord-Amerika met toernooien in 24 landen en een totaal jaarlijks prijzengeld van meer dan 150 miljoen euro. Tal van topspelers treden elk jaar aan in hun jacht op de prestigieuze Order of Merit, ‘the Race to Dubai’.