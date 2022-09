EuroBasket 2022. Belgian Lions treffen deze middag (16.15 uur) wereldkampioen Spanje

Autosport Spa-Francor­champs opge­schrikt door bikkelhar­de crash in de Formule 3, rijders stappen als bij wonder ongedeerd uit bolide

Bang moment tijdens de Formule 3-race op het circuit van Spa-Francorchamps. In de zesde ronde crashten Zane Maloney (Trident) en Oliver Goethe (Campos Racing) zwaar. De twee tikten elkaar aan in een bocht, belandden in de bandenmuur en Maloney hing zelfs even ondersteboven. De race werd een tijdje stopgezet, maar de organisatie kon gelukkig wel snel melden dat de 18-jarige Barbadiaan en de 17-jarige Deen - als bij wonder - ongedeerd uit hun bolide konden stappen. De 17-jarige Brit Oliver Bearman snelde uiteindelijk naar de winst. De Formule 3 geldt als opstapklasse voor jonge rijders richting de F2 en de F1.

27 augustus