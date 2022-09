EuroBasket 2022. Belgian Lions gaan op zoek naar tweede EK-zege tegen Montenegro

Formule E “Het beste gevoel ooit”: Stoffel Vandoorne kroont zich tot wereldkam­pi­oen Formule E

Gisteren lukte het nog niet, vandaag wel. Stoffel Vandoorne (Mercedes) is de nieuwe wereldkampioen Formule E. Op het circuit van Seoul (Zuid-Korea) stelde onze landgenoot met een tweede plaats de eindzege veilig. Zijn Nieuw-Zeelandse concurrent Mitch Evans werd pas zevende. Vandoorne won dit seizoen maar één ePrix - wel de meest prestigieuze in Monaco - maar toonde zich bijzonder regelmatig. Amper één keer finishte hij buiten de top tien (11e in Mexico). Acht keer stond de West-Vlaming op het podium.

