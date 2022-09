EuroBasket 2022. Belgian Lions ambiëren tweede ronde - Van Rossom wikt en weegt Belgische tegenstanders

Meer sport Jamal Ben Saddik toont afgetraind lichaam op weging: “Ik zal hem weer tonen wie de beste is”

Hij is naar eigen zeggen in zijn beste shape ooit. Dat bleek ook op de weging, waar Jamal Ben Saddik (31) zijn afgetraind lichaam toonde. Morgen vecht hij op het Glory 81-event in Düsseldorf tegen Benjamin Adegbuyi. De Marokkaanse Belg is ervan overtuigd dat hij zal zegevieren.

19 augustus