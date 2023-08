Erling Haaland uitgedaagd door ‘meest sexy atlete ter wereld’ Alica Schmidt: “Laat ons zien wie de snelste is”

Op haar achttiende maakte Schmidt deel uit van het zilveren 4 x 400 meter-team op het EK onder 20 jaar in 2017. Een succes dat ze in 2019 lichtjes overdeed, met goeie tijden op indoorevents en brons op het het EK onder 23 in datzelfde nummer. Maar echt doorbreken aan de top deed Schmidt nog niet. Zo was ze er in 2021 wel bij op de Olympische Spelen in Tokyo, maar kwam ze niet in actie. In Boedapest was ze op dit WK op de 4 x 400 meter aflossing gemengd met Duitsland goed voor de zevende plaats. De Belgen, met Robin Vanderbemden, Imke Vervaet, Jonathan Borlée en Camille Laus, eindigden als vijfde.