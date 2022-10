Erik Clarys schrijft boek met tips & tricks voor beginnende en ervaren darters: “De droom is dat er hierdoor een toptalent ontstaat in België”

Vanaf vandaag ligt ‘Just Darts’, een boek van Erik Clarys in de winkel. “Uitgerekend op mijn 54ste verjaardag. Puur toeval”, lacht de gewezen topdarter en huidig cocommentator op VTM 2. “Het boek is eigenlijk een grote workshop, met tips & tricks die je nergens anders kan lezen. Er staat wat van alles in, met onder meer passages over het rekenen, de houding, trainingsoefeningen, mentale spelletjes, materiaalkeuze, hoe prof te worden... Ook de jeugd en vrouwen komen aan bod. Als beginnende darter heb je heel veel aan dit boek, maar ook de profs zijn er zeker iets mee.”

Hoe kwam hij op het idee om een boek te schrijven? “Ik kreeg de vraag van uitgeverij Lannoo of ik het zag zitten om mee te werken aan een reeks over minder bekende sporten, om die in de kijker te zetten. Ik stemde in, want ik heb in het verleden al columns geschreven. Ik begon te typen en kwam al vrij snel aan 20.000 woorden. ‘Dat is misschien wat veel’, kreeg ik als reactie”, grinnikt Clarys. “Als ik over darts begin te schrijven of vertellen, kan ik niet stoppen.”