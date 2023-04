Ergernis loopt even hoog op bij Luca Brecel: met vreemde actie keilt hij witte bal weg

KIJK. Vandoorne klem gereden door concurrent in Berlijn, discussie gaat ook nadien nog verder

Stoffel Vandoorne moest na een aanrijding in de eerste ePrix van Berlijn, de zevende manche van het seizoen in het wereldkampioenschap Formule E, de strijd staken. Onze landgenoot had het na de wedstrijd ook nog even aan de stok met zijn aanrijder.