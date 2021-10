“Er zijn nog steeds wantoestanden aan de gang”: ex-gymnastes pikken nominatie Marjorie Heuls niet

Meer sportDe ex-gymnastes die het jarenlange fysieke en mentale misbruik binnen de GymFed hebben aangeklaagd, pikken het niet dat coach Marjorie Heuls genomineerd is voor ‘Topsportcoach van het Jaar.” Tineke Sonck, de woordvoerster die de ex-gymnastes vanaf het begin heeft bijgestaan, zegt dat er in de Topsporthal van Gent zelfs weinig is veranderd. “Er zijn aanwijzingen dat dezelfde wantoestanden nog steeds aan de gang zijn.”

Dat de contracten van Marjorie Heuls en Yves Kieffer bij de GymFed na de Olympische Spelen van Tokio werden verlengd, was al een slag in het gezicht van de ex-gymnastes die getuigden over het jarenlange mentale misbruik van het Franse trainersduo. Maar dat Marjorie Heuls, de coach van gouden medaillewinnares Nina Derwael, ook nog eens op de shortlist van drie kandidaten stond om ‘Topsportcoach van het jaar’ te worden, was een brug te ver. Daarover uitten de ex-gymnastes, met onder meer Aagje Vanwalleghem en Gaëlle Meys, hun ongenoegen in een open brief aan Minister van Sport Ben Weyts (N-VA).

“Voor ons is het onbegrijpelijk dat Marjorie Heuls op die shortlist van drie namen staat”, vertelt Tineke Sonck, woordvoerster van de ex-gymnastes en medeoprichtster van ‘Voices of Sport’. Een vzw die slachtoffers van misbruik in de sport begeleidt. In die hoedanigheid is Sonck al anderhalf jaar betrokken bij dit dossier. “Dat zij in aanmerking zou komen voor zo’n prijs nog in hetzelfde jaar dat zij zich publiekelijk heeft moeten excuseren, nadat een onafhankelijke onderzoekscommissie had vastgesteld dat ze zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan het fysiek en mentaal misbruik van jonge atletes is onaanvaardbaar.”

Een tweede kaakslag voor de ex-gymnastes, na de contractverlenging van Heuls en Kieffer bij de GymFed. “Voor vele atletes die zowel publiek als anoniem hebben getuigd voor de onderzoekscommissie is dit een nieuwe slag in het gezicht. In het rapport van de commissie is dat misbruik zwart op wit vastgesteld. Wij stonden daarover in nauw contact met de GymFed en de politiek, maar de boodschap was toen dat het twee maanden voor de Spelen onmogelijk was om de trainers te vervangen, te schorsen of zelfs te ontslaan. Net omdat de Olympische damesploeg met medaille ambities naar de Spelen ging. Daar hebben wij toen begrip voor opgebracht. Maar er is ons toen ook gegarandeerd dat het nodige gedaan zou worden om het klimaat met die wantoestanden te doen stoppen. Maar als datzelfde duo kort na de Spelen een contractverlenging krijgt met geen enkele andere argumentatie dan het behalen van een medaille op de Spelen, dan is was dat een slag in het gezicht van de slachtoffers. Het is volgens ons onmogelijk om met die mensen de nodige cultuuromslag te realiseren. Als zij dan bovenop die verlenging ook nog eens een prijs zou krijgen voor haar manier van coaching stuit op totaal onbegrip bij die tientallen moedige atletes.”

Quote Wij willen de ogen openen over de wantoestan­den die nog steeds aan de gang zijn Tineke Sonck

Met die open brief hopen de ex-gymnastes het klimaat aan de top van de GymFed te doen omslaan. “Wij willen de ogen openen over de wantoestanden die nog steeds aan de gang zijn binnen de Topsporthal in Gent, daar zijn aanwijzingen voor”, zegt Sonck. “Ik ga het vertrouwen dat ik van de atletes gekregen heb hier niet schenden, maar het is naïef om te denken dat het klimaat daar op een paar maanden tijd op een dusdanige manier veranderd zou zijn, dat het zou verantwoorden om de prijs van ‘Topsportcoach van het jaar’ uit te reiken.”

Reactie Weyts

In een schriftelijke reactie liet Minister Weyts begrip te hebben voor de open brief. Hij beseft dat het geen slimme zet was om Heuls te belonen met een plaatsje op de shortlist. “Alle begrip dat een jury onafhankelijk opereert en focust op sportieve prestaties, maar er is ook een ruimere context die je niet zomaar kan opzij schuiven. Ik heb er alles aan gedaan om de discussie omtrent grensoverschrijdend gedrag van coaches en entourage, in een serene, helende sfeer te brengen. Deze nominatie doet daar afbreuk aan en gooit nodeloos zout in de wonde, vrees ik. En daarmee bewijs je de slachtoffers geen dienst maar ook Heuls zelf niet.”

