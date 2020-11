Er is leven zonder Meesseman voor Belgian Cats: “Beter zo dan te moeten rondbellen naar speelsters, zoals vroeger”

Philip Mestdagh was er niet gerust in toen hij met de Belgian Cats een week geleden naar Portugal vloog voor twee EK-kwalificatie-interlands. Voor het eerst in vijf jaar tijd kon de bondscoach niet rekenen op z'n sterspeelster Emma Meesseman. Ook center Kyara Linskens was door een knieblessure niet beschikbaar. Mestdagh was benieuwd welke speelster in Portugal de handschoen zou opnemen.