Enorme stunt op Welsh Open: nummer 81 van de wereld vloert O’Sullivan in finale

SnookerJordan Brown heeft in Newport voor een enorme stunt gezorgd. Na zeges tegen Mark Selby (5-4) en Stephen Maguire (6-1) was de 33-jarige Noord-Ier al de toernooirevelatie van de Welsh Open, maar in de finale greep hij ook nog de scalp van Ronnie O’Sullivan. Hij versloeg de wereldkampioen met het kleinste verschil: 9-8.

O’Sullivan stond voor de 56ste keer in de finale van een rankingtoernooi en had gehoopt zijn record van 37 titels nog wat aan te dikken. Brown, die drie jaar terug nog als pompbediende de kost verdiende, stond voor het eerst in een finale. Hij had ook nog maar één keer eerder de kwartfinales bereikt: eind vorige maand op de German Masters.

Desondanks werd in de namiddagsessie al snel duidelijk dat O’Sullivan het niet onder de markt zou hebben. Met breaks van 58, 78 en 107 zette “Bomber Brown” O’Sullivan op een 5-3 achterstand. In de avondsessie leek “The Rocket”, die al breaks van 74, 135 en 121 weggepot had, snel orde op zaken te stellen. Breaks van 68 en 61 leverden hem een 5-6 voorsprong op. Vervolgens nam Brown ondanks slechts één hoge break (56) weer het voortouw en moest O’Sullivan een 58 en een 119 uit de mouw schudden om een beslissend zeventiende frame uit de brand te slepen. Daarin potte Brown een 74 weg, goed voor één van de grootste verrassingen in de snookergeschiedenis.

Brown stak voor zijn toernooizege 70.000 pond (81.000 euro) op zak, wat hem op de Order of Merit liefst 36 plaatsen winst opleverde. Hij steeg van de 81ste naar de 45ste stek. O’Sullivan hield aan de finale 30.000 pond (34.500 euro) over en wipte naar de tweede plaats, over de Australiër Neil Robertson, die niet deelnam in Newport. Judd Trump, in de derde ronde met 4-2 uitgeschakeld door de Iraniër Hossein Vafaei (WS-38), blijft stevig de nummer een. Luca Brecel boekte ondanks zijn uitschakeling in de eerste ronde één plaatsje winst, van 37 naar 36.

“Dit is een droom die waarheid wordt”, verklarde Brown. “Ik heb vrijwel de hele wedstrijd aan de leiding gestaan, maar met Ronnie weet je nooit. Op het einde kon het alle kanten op. Toen ik in het beslissende frame een kans kreeg, moest ik ze grijpen en dat heb ik gedaan. Drie jaar terug stond ik nog als bediende in een benzinestation, maar ik hou van snooker en heb er de voorbije jaren enorm veel voor gedaan. Het heeft zijn vruchten afgeworpen.”

O’Sullivan was groot in de nederlaag. “Ik heb van elke minuut genoten in deze finale. Ik ben zo blij voor hem, hij is een fantastische speler.”

Brown heeft meteen ook zijn ticket beet voor de Players Championship, dat maandag in Milton Keynes van start gaat en waarin hij het in de eerste ronde opneemt tegen de Schot John Higgins (WS-6).

