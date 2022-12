En of Tyson Fury (34) scherp staat voor WBC-titelkamp: “Ik heb al zes weken geen seks meer gehad”

“Ik heb me 110 procent gegeven in de gymzaal”, zei hij. “Ik heb negen weken getraind voor dit gevecht. Ik heb al zes weken geen seks meer gehad. Als deze partij begint, dan mep ik erop als een geil konijn. Ik wil er een mooie show van maken.”

Ook de stare-down ging niet onopgemerkt voorbij. Fury bleef Chisora ongestoord in de ogen kijken, ook nadat die laatste zijn hoofd al had afgewend. Fury gaf geen krimp en ‘War’, zoals de bijnaam van Chisora luidt, begon steeds ongemakkelijker te grijnzen. En mompelde dat hij hier echt geen zin in had. In tegenstelling tot Fury. “Ik wel... Elke keer staar ik ze (zijn tegenstander, nvdr) kapot. Dan kijk ik diep in hun ziel.”