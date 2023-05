“En dat voor iemand die aan cafésport doet”: Luca Brecel deelt nu ook zelf foto's van nieuwe Ferrari

Luca Brecel steekt in het nieuw. Niet met z’n outfit, wel met z’n auto. Brecel is, zoals hij op sociale media deelt, de trotse eigenaar van een gloednieuwe Ferrari 488-sportwagen. Kostprijs: minstens 300.000 euro.

KIJK. Brecel maakt ritje in zijn nieuwe bolide

“My baby’s new ass.” Met die woorden kondigde vriendin Laura Brecels nieuwste aankoop aan op Instagram. De twee maakten samen al een eerste testritje. Een paar dagen geleden had Brecel zelf al twee keer gehint op de komst van zijn Ferrari. “Drie dagen tot ‘the beast’ er is”, schreef hij begin deze week nog. Eind vorige week waarschuwde hij dan weer al voor “geluidsoverlast”. Vrijdag was het dan eindelijk zover. Brecel mocht zijn nieuwste pronkstuk gaan ophalen. “M’n nieuwe vierwieler en dat voor iemand die aan cafésport doet!”, klonk het met enige zelfspot op Instagram.

Brecels voorliefde voor sportwagens is niet nieuw. Eerder stonden er al een Jaguar en een BMWi8 in in zijn garage. In een interview met HLN zei Brecel enkele jaren geleden dat hij er al van jongs af dol op is. “Toen ik 17 was, had ik al een Rolex van 10.000 euro om mijn pols. Ik ben opgegroeid met dure auto’s om me heen”, zei Brecel. Mijn manager had een Porsche Panamera. Ik mocht daarmee rijden, terwijl ik zelfs nog geen rijbewijs had - dan weet je wat er gaat komen.”

Dat is ‘the beast’, zoals Brecel de wagen maandag noemde. De bolide komt er tien dagen nadat Brecel de wereldtitel snooker binnenhaalde in Sheffield. Ook dat is misschien geen toeval. Brecel in datzelfde interview: “Als ik me na een wereldtitel zonder problemen een Lamborghini kan kopen, doe ik het.”

Profetische woorden. Het werd alleen geen Lamborghini, maar een Ferrari. Brecel kan zich zijn sportwagen overigens zeker veroorloven. In zijn carrière verdiende de Limburger intussen al 2,1 miljoen euro aan prijzengeld. Daarmee staat hij tussen de grootverdieners van het snooker.

KIJK. Zo vierde Luca Brecel zijn wereldtitel snooker

