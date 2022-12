En daar is prijs nummer zes: Remco Evenepoel krijgt ook Vlaams Sportjuweel

Hij moet stilaan de tel kwijt raken. Voor Remco Evenepoel houdt de prijzentijd maar niet op. Twee weken nadat de Vlaamse Bond van Sportjournalisten hem de Vlaamse Reus uitreikte, ging z'n vader Patrick in de Brusselse Doks Dome nu ook nog het Vlaams Sportjuweel ophalen die Evenepoel kreeg voor zijn wereldtitel, eindzege in de Ronde van Spanje en zijn winst in Luik-Bastenaken-Luik. De renner zelf is in Calpe aan het trainen.

Evenepoel haalde het in het referendum van de Vlaamse overheid van renster Lotte Kopecky en zeilster Emma Plasschaert. Op de erelijst volgt hij het nationale hockeyteam, de Red Lions, op. Hij is de eerste renner sinds Kenny De Ketele in 2008 die de trofee wint. “Het is een hele eer om het Vlaams Sportjuweel voor de Beste Topsportprestatie 2022 te winnen”, reageerde Evenepoel. “Ik wil dan ook iedereen die op mij gestemd heeft hartelijk bedanken. In het bijzonder wil ik mijn ploeg, mijn familie en iedereen die me heeft geholpen bedanken om er mee zo’n uitzonderlijk jaar van te maken.”

Trainer van Swings Topsportcoach

Evenepoel is niet de enige die werd gehuldigd: Jelle Spruyt kreeg het Vlaams Sportjuweel voor Topsportcoach. Hij leidde snelschaatser Bart Swings in februari naar olympisch goud op de Winterspelen in Peking, nadat hij vier jaar terug al olympisch zilver greep met z'n atleet. Hij volgt Shane McLeod op de erelijst op. Spruyt haalde het van Mark Littlejohn (coach van Plasschaert) en Fernando Oliva (coach van Noor Vidts). “Ik ben erg tevreden met deze prijs”, zei Spruyt. “Het is een mooie erkenning, want een olympische gouden medaille kan volgens mij enkel het resultaat zijn van vele jaren hard werk. Altijd beter willen doen, dat is waar we het verschil kunnen maken, en dat willen we ook de komende jaren blijven doen.”

Volledig scherm © BELGA

Sportkinesist Maarten Thysen kreeg het Vlaams Sportjuweel voor Topsportversterker 2022, een prijs die wordt uitgereikt aan mensen die, vaak achter de schermen, het ideale topsportklimaat mee vormgeven. Thysen werkt samen met verschillende topsportfederaties en topatleten, zoals Swings en Thiam, vooral rond blessurepreventie en revalidatie. Het Vlaams Sportjuweel voor het Warmste Sportinitiatief 2022 was voor de Football Girls Leuven (FGL), dat elk meisje uit Leuven en omstreken de kans geeft om te voetballen.

Meer dan 10.000 sportliefhebbers brachten hun stem uit. Hun score telde voor één derde van de punten mee, twee derde kwam van een vakjury.

Volledig scherm © BELGA