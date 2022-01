Emotionele Joe Cullen verrast vriend en vijand op Masters en pakt eerst majortitel

RALLY 51-jarige Freddy Loix gaat voor het eerst in 18 jaar weer WK-rally rijden: “Het gaat wat stroever dan vroeger”

51 lentes telt hij ondertussen, maar Freddy Loix zit duidelijk niet om een stunt verlegen. De viervoudig Belgisch kampioen rally is namelijk ingeschreven voor de WK-rally van Monte Carlo, van 20 tot 23 januari. Het zal de 90ste WK-race uit zijn carrière zijn. De laatste keer dat hij aan zo'n wedstrijd meedeed was in 2004, of 18 jaar geleden. Zijn ambitie? “Uitrijden.”

18 januari