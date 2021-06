Emma Plasschaert opent met tweede plaats in Allianz Regatta

Meer Sport Zeventien jaar na Gevaert leidt Rudi Diels met Paulien Couckuyt al vierde atleet naar Spelen: “Enige wat ik niet onder controle heb is concurren­tie”

1 juni Kim Gevaert was de eerste atlete die hij in 2004 naar de Olympische Spelen leidde. Zeventien jaar later is hij met hordeloopster Paulien Couckuyt al aan z’n vierde individuele atleet toe. Hoe flikt trainer Rudi Diels (57) dat toch?