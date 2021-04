Emma Meesseman wint Euroleague voor de vierde keer

BasketEmma Meesseman heeft in het Turkse Istanboel met haar Russische club Jekaterinenburg voor de vierde keer de Euroleague in het vrouwenbasket gewonnen.

In de finale van de Final Four haalden ze het met 78-68 van het Spaanse Salamanca. Meesseman was daarin goed voor negentien punten en acht rebounds.

Voor de 27-jarige Meesseman, MVP in de Final Four in 2018, was het in de Turkse grootstad de vierde titel. Met Jekaterinenburg, dat voor de veertiende keer op rij bij de laatste vier zat, won ze de Euroleague eerder al in 2016, 2018 en 2019. De editie van vorig jaar werd geannuleerd na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

In totaal drie Belgische speelsters veroverden in het verleden al de eindzege in de EuroLeague. Naast Meesseman triomfeerden ook Anke De Mondt (in 2011 met Salamanca) en Ann Wauters. Zij won de competitie eveneens viermaal, met Valenciennes (2002 en 2004), Samara (2005) en Ros Casares Valencia (2012).

