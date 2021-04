Emma Meesseman wint Euroleague voor de vierde keer: “Blij dat m’n shots vielen en dat ik mijn stempel kon drukken”

BasketEn daar is nummer vier. Emma Meesseman mocht vanavond met Ekaterinburg alweer de belangrijkste Europese clubtrofee in de lucht steken na een zege tegen Salamance (63-78). De 27-jarige Ieperse evenaart zo Ann Wauters, die de Euroleague eveneens vier keer won in haar carrière.

Basketbal is een eenvoudig spel. Tien speelsters passen de bal veertig minuten rond en op het einde wint Ekaterinburg. Een kleine variant op Gary Linekers oneliner maar wel toepasselijk wanneer het gaat over de dominantie van Ekaterinburg in de Euroleague - vier zeges op vijf edities. Het Spaanse Salamanca bood dapper weerstand maar de Russische club heeft nu eenmaal klasse op overschot.

Onder hen Emma Meesseman, met 19 punten niet alleen topscoorster bij Ekaterinburg, maar ook goed voor 8 rebounds en 3 assists. Wat je niet aan haar stats kan aflezen: haar présence. Dat Meesseman 33 minuten op het parket stond in een sterrenensemble, zegt voldoende. De forward straalde rust uit en vormde een betrouwbaar aanspeelpunt. “Dat hoor ik al heel mijn leven, dat ik rust breng”, lacht ze. “Dat is eigen aan mijn spel, maar soms is het wel nodig, zeker als we halsoverkop aan het spelen zijn.”

Volledig scherm © EPA

En dat deed Ekaterinburg in het eerste kwart - holderdebolder basketbal, zonder overleg. Salamanca wist er wel raad mee en liep uit tot 21-9. In het tweede quarter stelde Ekat orde op zaken (30-39). En toch lukte het de Russische club maar niet om echt afstand te nemen - tot Meesseman zich onderscheidde met belangrijke steals, rebounds en vrijworpen. “Ik ben blij dat m’n shots vielen en dat ik mijn stempel kon drukken maar ik ben vooral blij dat we wonnen”, zei Meesseman.

Quote De finale voelde niet helemaal als een finale aan. Of we nu in Istanboel, Rusland of op de Noordpool zaten, dat had niets uitgemaakt, omdat we ook in een bubbel zaten. Emma Meesseman

De Ieperse evenaart met haar vierde Euroleague-triomf een andere Belgian Cat: Ann Wauters, die met Valenciennes, Samara en Valencia triomfeerde. “Ik schat die vierde net zo hoog in als de drie vorige want de Euroleague blijft toch de beste competitie van Europa. Het is wel een raar gevoel dat er geen publiek in de zaal zat, dat de bazen - die toch onze grootste supporters zijn - er niet waren. De finale voelde niet helemaal als een finale aan. Of we nu in Istanboel, Rusland of op de Noordpool zaten, dat had niets uitgemaakt, omdat we ook in een bubbel zaten.”

Toch ging de club nog een bescheiden feestje in het hotel houden. “Een flesje kraken, waarom niet? Maar morgen moeten we wel vroeg uit de veren voor de terugvlucht want vrijdag beginnen we aan de finale van de play-offs tegen Kursk.” Op naar een nieuwe titel.